『【AKG】K701-Y3 プロフェッショナル オープンエアー型【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 12時 50分に出品され03月30日 12時 50分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在987件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023/7/27に購入

音楽鑑賞、エレキギター練習用に購入しました。

しかし、

音楽鑑賞は、ヘッドフォンの重さや寝ながら使用する自分のスタイルに合わず、元から持っていたワイヤレスイヤホンが変わらず主力に。

エレキギターは、まったく上達せず1週間もすぜに挫折。にわかすぎる…

ということから、使用回数は少なく、そのまま保管しておりました。

状態は非常に綺麗です！



定価 ¥24,000(Amazon参照) 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アーカーゲー