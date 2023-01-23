『美品 イヴサンローラン ショルダーバッグ YSL カサンドラ レザー ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 14時 58分に出品され03月04日 14時 58分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ------------------------------

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#MiracleMartKimura

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○アイテム

Yves Saint Laurent イブサンローラン 肩掛け

斜め掛け クロスボディ ミニバッグ ゴールド金具

カサンドラ VINTAGE ビンテージ ヴィンテージ

YSL ワンショルダー 裏地総柄 ロゴプレート

ポシェット ロゴ型押し フォーマル



＊大手リサイクルストアにて購入の、鑑定検品済み確実正規品です！



○サイズ

タテ20cm

ヨコ27cm

マチ8cm

ショルダー93〜99cm

※素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。



○状態

多少の使用感・小キズ等は見られますが、その他は目立った傷や汚れ等無く、末長くご使用頂ける綺麗な状態かと思います



○カラー

黒 ブラック



○素材

レザー

ナイロン



○付属品

なし



●カメラの性能・ご覧になるモニター環境等により実物と多少色合いや汚れの見え方が異なる場合がございます。



【発送について】

●基本的にお支払い確認後、当日〜2日以内で発送させて頂きます。



●コンパクトな簡易包装でのお届けとさせていただいております。



【資格・免許】

古物商許可証長野県公安委員会

第481062400005号



8849-5270-0370-0190-304 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: イヴサンローラン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品

イヴサンローラン

ショルダーバッグ

YSL

カサンドラ

レザー

ブラック