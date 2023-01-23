『montbell ライトアルパインダウンジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 03時 52分に出品され03月16日 03時 52分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

mont-bellは高品質なアウトドアウェアで知られるブランドで、耐久性と機能性に優れています。



【優れた保温性】

ダウンジャケットは軽量ながらも優れた保温性を提供し、寒冷地での使用に最適です。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練された黒のデザインは、カジュアルからアウトドアまで幅広いシーンで活躍します。



- ブランド: mont-bell

- 色: 黒

- タイプ: ダウンジャケット

- フード: あり

- デザイン: キルティング



サイズ

M

胸囲90-95

胴囲76-81

着丈70前後

着丈の方はドローコードありますので調整できます。



値下げ交渉可能です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ montbell

ライトアルパインダウンジャケット