『ニューエラ リュック NEW ERA 35L 岡本太郎 コラボ 鯉のぼり【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 05時 35分に出品され03月16日 05時 35分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在700件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 「ニューエラ リュック NEW ERA ラックサック 35L 岡本太郎 コラボ 鯉のぼり」になります！





サイズ

本体：約 W280×H470（収納部）/630（上部ポケット含む）×D190（mm）

リュックストラップ：長さ 約 500～960（mm）×幅 約 25～80（mm）

重さ:1020グラム

容量35L



仕様

[外側]

・ジップポケット（L）×1［キャッププロテクター（取り外し可能）×1、ジップポケット（M）×1、ジップポケット（S）×1 内蔵］ジップポケット（M）×1

[内側]

・PC収納×1



日本を代表する芸術家、岡本太郎とコラボレーションしたリュック。こちらは、鯉のぼりをモチーフとしたモデルになっており、目の部分にレイアウトされたフラッグロゴは、今回のコラボのためのオリジナルデザイン。アーティスティックなルックスが目を惹く、インパクト大なアイテムに仕上がっています。



収納部はB4対応の広々としたサイズ感で、ファイルや薄手の上着など、身の回りのアイテムをたっぷり収納可能です。収納部内側にはクッション性に優れたPC収納を設け、電子機器の管理も安心。サイドファスナーからメイン収納部へダイレクトにアクセスできるため荷物の取り出しが行いやすいのもポイント。





未使用ですが一度人手に渡ったものなので神経質な方はお控え下さい。よく見ていますが素人のため見落としご容赦下さい。



値下げ不可。申し訳ないですが、まとめ買い以外の値下げコメントは消去します。



カラー···ホワイト







カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ニューエラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ニューエラ

リュック

NEW

ERA

35L

岡本太郎

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