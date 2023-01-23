『sakumei様 新品未使用！RAY BAN Wayfarer サングラス【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 15時 48分に出品され03月28日 15時 48分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レイバン ウェイファーラー

新品未使用

正規品





アイコニックなレイバンのウェイファーラーは、サングラス史上最も認知度の高いモデルです。

使用する機会がないため出品しますした。



サングラスとメガネケース、保証書の出品となります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ sakumei様 新品未使用！RAY

BAN

Wayfarer

サングラス