『sakumei様 新品未使用！RAY BAN Wayfarer サングラス【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 15時 48分に出品され03月28日 15時 48分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>小物
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格9425円
605 入札履歴
終了
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