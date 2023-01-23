『黒 渦巻き模様 蓄光 マダラニンゲン フーディ パーカー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 08時 51分に出品され04月01日 08時 51分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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何度か着ました。

何度か洗濯してます。



サイズ XXL



袖口に使用感ありますが、まだまだ綺麗な状態です。

フードの紐はありません。

2枚目は公式からの画像ですが

蓄光ここまで光りません。。







【デザイン】

このパーカーは、特徴的な渦巻き模様が施されており、視覚的に印象的です。シンプルながらもユニークなデザインが際立っています。



【蓄光機能】

特筆すべきは、蓄光デザインです。暗い場所で光るため、夜間の着用にも適しています。個性的なスタイルを演出できます。



【着心地】

フード付きで、長袖のデザインは、寒い季節にもぴったりです。カジュアルなスタイルに最適なアイテムです。



- 色: 黒

- デザイン: 渦巻き模様

- 特長: 蓄光デザイン

- フード: あり

- 袖: 長袖



ご覧いただきありがとうございます。



ジャンル···国内アーティスト



国内アーティスト···dir en grey



アイテム種別···アパレル 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>ミュージシャン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし