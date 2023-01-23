『超美品 NORTH BEACH パール ミンク コート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 09時 31分に出品され03月19日 09時 31分に終了予定です。即決価格は69,000円に設定されています。現在67件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 超美品 NORTH BEACH パール ミンク コート

ミンク コート

ハーフコート

ミンク ベスト

ミンク コート

パールミンク

ホワイト ミンク





サイズ...M

カラー...ホワイト

着丈...ミドル

ファー種類...リアルファー

リアルファー種類...ミンク



YVES SALOMON 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: イヴサロモン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 超美品 NORTH

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