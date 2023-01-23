『最初期型 13枚羽 Helios-44 58mm f2 ぐるぐるボケ 4【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 03時 11分に出品され03月27日 03時 11分に終了予定です。即決価格は23,900円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 とても希少な13枚羽、シルバー色のHelios-44の出品になります。Helios-44-2の最初期モデルです。後期モデル(44-2)と比べるとぐるぐるボケがより強いと言われております。



日本ではほとんど流通していない珍しいレンズです。13枚羽になりますので、絞っても美しいボケを楽しめます。フロント、リアキャップ、変換リングが付属します。



コロナの影響で更に入手が困難になっているレンズになります。



M39マウントですが、M42変換用リングを付ける事によってM42用アダプターでご使用いただけます。変換リングは付属します。



変換リングを介してM42マウントに接続した際、ヘリオスの文字盤の位置が若干ズレる事が御座います。全く写り等に影響するものではないですが、中にはとても神経質な方もいると思われるので、念のため記載致しました。







本体にスレは見られますが、全体的に良好な状態を保っています。



シルバーの眩い光沢は他の一般的なヘリオスにはなく、所有欲を満たしてくれると思います。



本レンズは分解清掃されておりチリ等も極力取り除いております。構造上チリが入り込みやすく僅かなチリの混入が見られる場合が御座いますが写りに影響を及ばさない程度の軽微なものです。 ピントリングのグリスアップも施されておりますのでスムーズに動きます。





ヘリオスレンズ特有の薄い細かな拭きスレがレンズ表面に僅かに見られる場合も御座いますが、写りに影響は及ぼさない程度の軽微なものです。



ピントリング、絞りリング共に正常に動きます。



全体的に良好な状態を保っているレンズだと思います。









蛇足になりますが、アダプターをお持ちでない方は、K&Fコンセプト製アダプターの購入をオススメ致します。1000円以内で購入できる安価なアダプターは精度に欠ける場合があり、しっかりしたものを購入する方が安心です。何かわからない点があれば、御質問下さい。可能な限りお答えいたします。



他にも珍しい旧ソビエト製レンズを出品しており、順次数も増やして行く予定ですので是非ご覧になって下さい。









#フィルムカメラ #jupiter #industar #takumar #単焦点 #オールドレンズ #leica biotar ヘリオス44-2 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: α Eマウント