『Supreme 19ss ボディバッグ・ウエストポーチ 黒【お歳暮】』はヤフオクでから04月13日 08時 48分に出品され04月13日 08時 48分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在365件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シュプリーム

ボディバッグ



2019年にロサンゼルスのシュプリーム店にて購入しました。

５回くらいしか使っていない美品になります



- ブランド: Supreme

- 色: 黒

- 素材: ナイロン

- デザイン: ロゴ入り

- スタイル: ボディバッグ・ウエストポーチ



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Supreme

19ss

ボディバッグ・ウエストポーチ

黒