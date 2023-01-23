『TIGHTBOOTH×NEIGHBORHOOD SNAILS PUFFY JKT【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月24日 01時 39分に出品され04月24日 01時 39分に終了予定です。即決価格は14,183円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 中綿に極軽、極暖の「シンサレート™」を内蔵したパフジャケット。

カタツムリの総柄を微起毛素材のマットな上質生地にプリント。

裾はドローコードで調整可能。



定価 52800円



●Brand：TIGHTBOOTH（タイトブース）

NEIGHBORHOOD （ネイバーフッド）

サイズ M



新品未使用



他のサイトにも出しているため、いきなり購入不可、専用を作ります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TIGHTBOOTH×NEIGHBORHOOD

SNAILS

PUFFY

JKT