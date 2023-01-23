『【TAAKK】24AW RUFFLE SHIRTS WHITE【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 06時 41分に出品され03月25日 06時 41分に終了予定です。即決価格は13,260円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 〆info

【TAAKK】RUFFLE SHIRTS TA24AW-SH033

襟と前立てが外れる、アレンジの幅が広いフリルシャツ。

定価41800円。

お安く出品しますのでお探しの方はお早めにどうぞ。



〆size

1



〆condition

2回着用。状態は良好ですが、あくまでused品なのでご理解の上ご購入お願いします。



〆ご購入にあたり

・多忙のため、メッセージに気付かず反応が遅れる場合がありますが、発送期限内には必ず発送しますので催促等はご遠慮いただけますと幸いです。



・一度「新品未使用の商品で香水の匂いがする」と言われたことがありますが、そもそも香水は使用しておりません。ただ、自宅保管のためルームフレグランスの香りなどが微かに付着している可能性がありますのでご了承ください。（個人的には無臭だと感じておりました）



・梱包に関しては出来るだけコンパクトにまとめて発送させていただきます。素材によっては畳シワなどがつく可能性があります。

あくまで素人保管品になりますので、上記に同意できない方のご購入はお控えください。



下記ブランドお好きな方、オススメです。

AURALEE

comoli

stein

unused

URU

NEON SIGN

crepuscule

YAECA

SUNSEA

JieDa

The NEEDLES

Engineered Garments

PHINGERIN

DIGAWEL

Iroquois

TEATORA

GANRYU

KAIKO

doublet

needles

BRU NA BOINNE

Hender Scheme

Edwina Horl

ethosens

whowhat

kolor

sacai



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: コムデギャルソンオムプリュス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【TAAKK】24AW

RUFFLE

SHIRTS

WHITE