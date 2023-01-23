『K18 18金イエローゴールド 天然ダイヤモンドAAグレード0.50ctピアス3【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 09時 33分に出品され04月13日 09時 33分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在632件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スペシャルセール☆】定価税込44000円⇒22000円



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日本製です。



K18製品です。





シンプルな一粒天然ダイヤモンドピアスです♪



テリ輝きAA評価の天然ダイヤモンド片耳0.25カラット、計0.50カラット2石使用した人気定番の6本爪タイプのスタッドピアスです。





ポスト部分には、K18 と、カラット数の刻印入り。







サイズ

ピアス幅(約)4.1mm、ポスト部分(約)10mm





素材・成分：ピアス/K18イエローゴールド

石/ダイヤモンド 2石計0.50ct

シリコンキャッチ付き







☆素材の性質上個体差があります。









3 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ K18

18金イエローゴールド 天然ダイヤモンドAAグレード0.50ctピアス3