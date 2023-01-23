『STANDARD CALIFORNIA チェックネルシャツ ブロックチェック L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 15時 50分に出品され04月22日 15時 50分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スタンダードカリフォルニアのチェックネルシャツになります！



ブランドを代表するアイテムの一つで、しっかりした生地を使用しており、美しいカラーリングが施された不変的なデザインです。





☆カラー:写真参照。





☆サイズ: L





☆実寸：着丈（平置き）約（襟元含まず）71.5ｃｍ 肩幅約46.5ｃｍ 身幅約55ｃｍ 袖丈約64ｃｍ



※あくまでも素人採寸ですので多少の誤差はご了承お願いいたします。





☆状態：大きなダメージは見受けられない様に感じられます。







ご不明な点がございましたらご質問お待ちしております。

写真の映り方やフラッシュにより見え方、色合いが変わる場合がございますのでお色目が気になる方は質問欄にてお待ちしております。







柄···チェック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: スタンダードカリフォルニア

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ STANDARD

CALIFORNIA

チェックネルシャツ ブロックチェック L