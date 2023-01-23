『岩田剛典 THE CHOCOLATE BOX トートバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 08時 34分に出品され03月07日 08時 34分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐︎新品未開封⭐︎



岩田剛典



THE CHOCOLATE BOX

ツアーグッズ

トートバック



折りたたんでの発送となります。



購入したまま箱内で保管しておりましたが自宅保管のため神経質な方は購入をお控え下さい。



岩田剛典

岩ちゃん

トートバッグ

三代目j soul brothers



ジャンル···LDH



ユニット名···三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE



メンバー名···岩田剛典 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>ミュージシャン 商品の状態: 新品、未使用