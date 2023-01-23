『YGM main visual tee XLサイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 12時 29分に出品され03月14日 12時 29分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 yes good market KYOTO限定での販売です。





サイズはXLサイズになります。



新品未使用





カラー···ホワイト



柄・デザイン···プリント（ロゴなど） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: シーシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ YGM

main

visual

tee

XLサイズ