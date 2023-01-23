『【新品】ノースフェイス ヌプシオンボールジャケット 韓国限定 ベージュ M【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 04時 40分に出品され05月07日 04時 40分に終了予定です。即決価格は14,890円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐️今、大人気のヌプシジャケットを入荷しました！



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【商品名】

24AW MS NUPTSE ON BALL JACKET

ヌプシオンボールジャケット





【カラー】

ベージュ





◎他取り扱いカラー↓

・ブラック





【サイズ】(cm)

95（M）

・肩幅 52.5

・胸囲 115.5

・袖丈 65

・着丈 68.5





【型番】

NJ3NQ53C





【商品の状態】

新品未使用

・タグ付き

※検品のために開封しましたが、新品未使用です。





【デザインと快適性】

シンプルでスタイリッシュなデザインが特徴的なこのダウンジャケットは、日常使いにも適しています。軽量でありながら、保湿性にも優れています。





【素材】

表地：ナイロン100％

裏地：ナイロン100％

ポケット：ポリエステル100％

中わた：ポリエステル100％





【注意事項】

※価格を抑えるため、簡易包装での発送となります。ご協力お願い致します。

※商品写真と実際の商品の色味は、お客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明などにより異なる場合がございます。

※海外製品です。検品はしておりますが、まれに小さな汚れ、小さな傷がある場合がございます。日本製品のようなクオリティーをお求めの方はご購入をご遠慮ください。



■返品交換

・商品に明らかな不良箇所があった場合は【受取評価前に】メッセージでお知らせ下さい。

・使用後、評価後の返品交換は致しかねますのでご了承下さい。

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韓国限定 ホワイトレーベル 韓国人気 ダウン メンズ レディース 防寒 冬ジャケットヌプシジャケット ユニセックス アウターレトロ ヌプシ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

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