『未使用級 FURLA ダナエ 2way ショルダー バッグ 黒 レザー 革 現行【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 06時 22分に出品され03月15日 06時 22分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在915件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます！

使用感少なくとてもきれいな状態で美品です。



【商品説明】

未使用級 FURLA ダナエ 2way ショルダー バッグ 黒 レザー 革 現行ロゴ

フルラ アーチロゴ Aロゴ ショルダーバッグ ハンドバッグ 幅広ストラップ ターンロック レザー 革 クロスボディ 自立 鞄 ビジネス 通勤 通学 カジュアル レディース





付属 ：ショルダー紐



色 ：ブラック 黒



内側仕様∶コンパートメント×2、ファスナーポケット×1

外側仕様:





サイズ

横 ：23-21cm

縦 ：22cm

マチ ：18cm

ハンドル：37cm

ショルダー紐：111cm

重さ ∶600g

※素人計測ですので多少の誤差はご容赦ください。







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カラー...ブラック

素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: フルラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 未使用級

FURLA

ダナエ

2way

ショルダー

バッグ

黒

レザー

革

現行