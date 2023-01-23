『etretokyo フリンジシアーロングカーディガン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 20時 29分に出品され03月13日 20時 29分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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etretokyo フリンジシアーロングカーディガン



カラー ベージュ ナチュラル



サイズ フリー

着丈 約128センチ

身幅 約63センチ

袖丈 約67センチ





1回のみ使用しました。



女性らしさを引き立てるシアー素材のロングガウン。

大胆に入れたサイドスリットや裾にあしらったフリンジが歩くたびに揺れ動きエレガントさを演出します。カジュアルスタイルの仕上げに羽織ることでこなれ感がグッと増しお洒落さアップ。



一枚羽織るだけで、オシャレ度アップするアイテムです



これからの時期に使えます。

中古のためご理解いただける方よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: エトレトウキョウ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ etretokyo

フリンジシアーロングカーディガン