『CHANEL 黒 ココハンドル sサイズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 04時 57分に出品され04月14日 04時 57分に終了予定です。即決価格は431,200円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ハワイで購入したレア商品。

日本ではまず今手に中々入らない人気商品です



2回しか使用していない、ほぼ新品に近い商品です



購入した際も入荷して初めて今出しましたが、

手放した瞬間、次が待っているので、￼

速攻売れる商品と言ってました。





どんなコーディネートにもマッチします。

上質なレザー耐久性とスタイルを兼ね備えています。長時間の使用にも耐えることができます。





- ブランド: CHANE

- 色: 黒

- 素材: レザー

- デザイン: ココハンドル

- 付属品: チェーン



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



#ココハンドル#CHANEL#シャネル



汚れ・破れなど···なし

スカーフは付きません 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CHANEL

黒

ココハンドル sサイズ