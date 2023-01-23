『Christian Dior accessory Pouch trotter【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 04時 55分に出品され03月18日 04時 55分に終了予定です。即決価格は18,564円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 〈Brand〉

クリスチャンディオール





〈Size〉cm

タテ

ヨコ

マチ

持ち手合わせて





〈Item〉

アーカイブ トロッター アクセサリーポーチ ハンドバッグ ワンショルダー





〈color〉

ネイビー グレー







〈購入先〉

鑑定済みブティック





〈Condition〉 B〜Cランク



S：未使用品 新品



A：極美品 とても綺麗な状態



B：少しの使用感あり 目立つ傷汚れなく綺麗な状態



C：使用感あり 一般的な中古品レベル



D：傷や汚れなどがあり あまり状態が良くない



僅かに使用感ありますがまだまだ綺麗にお使い頂けるコンディション

Parisの下部が剥がれておりますが正規品ですのでご安心ください。







〈保管について〉

①商品の保管については、丁寧に行っております

②保管専用の部屋（ウォーキングクローゼット内）に並べて綺麗に保管してます

③ペットは飼っておりません

④タバコも吸っておりません 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Christian

Dior

accessory

Pouch

trotter