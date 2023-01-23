『【中古品】ヒステリックグラマー スカル ショルダーバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 05時 51分に出品され04月12日 05時 51分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在452件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 hysteric glamourのショルダーバッグです。かなり昔に購入し、子供に数年間使わせてました。

デザインがとにかく格好良くてオススメです。

サイズは小さめです。

しっかり作られたバッグなので、状態は悪くないと思います。少し毛玉があります。画像９枚目参照。



サイズ 横約29cm×縦約24cm×マチ約12cm



出品にあたり、手洗いで丁寧に洗濯しました。すぐ使える状態です。

とても格好良く出品に迷いがありますので、お値下げはご遠慮ください。



あくまで子供が使用したものです。

完璧を求める方、少しの見落としも許せない方はご購入をご遠慮ください。



商品すり替え防止のため、返品はお断りさせていただきます。ご了承いただける方、ご購入をお待ちしております。



※即購入可





カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヒステリックグラマー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【中古品】ヒステリックグラマー スカル ショルダーバッグ