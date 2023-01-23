『ヨーガンレール 牛革 ショルダーバッグ 新品未使用品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 05時 03分に出品され03月28日 05時 03分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在657件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 牛革 小さめの牛革ショルダーバッグです



斜め掛け可能



新品未使用品



革に特殊な加工を施し、このようなクシュクシュっと

した感じになったそうです



あまりたくさん入らない大きさです



宜しくお願い致します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヨーガンレール

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ヨーガンレール 牛革 ショルダーバッグ 新品未使用品