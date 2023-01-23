『【新品】POLYPLOID JUMP SUIT C ネイビー オールインワン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 20時 01分に出品され03月31日 20時 01分に終了予定です。即決価格は28,520円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

POLYPLOIDは、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴のブランドです。このオールインワンは、日常使いから特別な場面まで幅広く対応できます。



【スタイルと機能性】

ネイビーの色合いは、様々なコーディネートに合わせやすく、シーズンを問わず着用可能です。フロントに配置された2つのポケットは、実用性を高めています。



【着心地】

着用感は軽やかで、動きやすさを重視したデザインです。カジュアルなシーンでも、少しフォーマルな場面でも活躍するアイテムです。



- ブランド: POLYPLOID

- 色: ネイビー

- スタイル: オールインワン

- ポケット: 2つのフロントポケット

- サイズ : 1（M〜L相当）



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

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