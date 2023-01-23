『HOUSTON USMA PHYSICAL EDUCATION パーカー M【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 13時 16分に出品され05月04日 13時 16分に終了予定です。即決価格は7,021円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Vintage USA-Army 3patches added hoodie

Light brown



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HOUSTONは1972年に設立されたブランドで、アメリカンスタイルを基にしたデザインが特徴です。このパーカーは、USMA（米陸軍士官学校）をテーマにしたデザインで、特にアメリカの文化や教育機関にインスパイアされています。

Limited edition

【デザインと素材】

このパーカーは、ブラウンの色合いが落ち着いた印象を与え、カジュアルなスタイルに最適です。フード付きで、リラックスした着心地を提供します。素材は柔らかく、肌触りが良いため、長時間の着用でも快適です。



【サイズとフィット感】

サイズはMで、一般的なフィット感を持ち、様々な体型の方に適しています。日常使いやスポーツシーンでも活躍するアイテムです。



- ブランド: HOUSTON

- モデル名: USMA PHYSICAL EDUCATION

- 色: ブラウン

- サイズ: M

- 価格: 14080円



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ヒューストン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ HOUSTON

USMA

PHYSICAL

EDUCATION

パーカー

M