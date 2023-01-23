『【SIMフリー】 iPhone 7 Plus 128GB 本体 動作確認済み【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 15時 48分に出品され03月31日 15時 48分に終了予定です。即決価格は10,514円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 限定1台！早い者勝ち！

ご褒美や2台目に最適！

即購入OK！お早めに！

詳細はコメントでどうぞ！



このたびは、商品を閲覧いただき誠にありがとうございます！



商品は一点限りで早い者勝ちです！迷っている間に売り切れてしまいますのでお早めにご検討ください！



ご自身用のご褒美、2台目、お子様用の端末などに如何でしょうか！



写真撮影の際反射で光源が写り込んでいる部分があります。もし追加の写真が欲しい場合はコメント頂ければ追加いたします！



♢値下げについて♢

こちらの商品はギリギリの価格で出しているのでお値下げできません。商品は一点限りなので、迷っている間に売れてしまいます！



♢安心のご利用♢

各種ロックはオフ、ネットワーク利用制限はかかっていないので、今後利用できなくなる事はございません。安心してご利用いただけます。



SIMカードを使用せずにWi-Fi環境でも利用可能です。また、こちらのデバイスはSIMフリーの端末なのでさまざまなSIMが利用可能です。ご利用になられる会社の動作確認端末に当機種の記載があることを確認してご利用ください！



♢商品詳細♢

- ネットワーク利用制限：なし

- キャリア：SIMフリー(キャリア版は解除済)

- IMEI：写真に記載

- バッテリーの状態：設定から確認できる機種は写真に記載

- SIMサイズ：nano



ご質問等ございましたら、コメントにてお申し付けください。24時間以内に返信させていただきます！



シリーズ···iPhone

機種名···iPhone 7 Plus

カラー···ブラック

容量···128GB

購入したキャリア···SIMフリー 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル