『【希少】Y-3 メッセンジャーバッグ 黒 カラフルロゴ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 13時 41分に出品され04月20日 13時 41分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在954件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

希少なデザインのショルダーバッグになります。

金栗 ベタつきはありますが全体的に綺麗です。



【ブランド】

Y-3は、アディダスと日本のデザイナー山本耀司のコラボレーションによるブランドで、スタイリッシュで機能的なデザインが特徴です。



【デザイン】

黒を基調としたシンプルなデザインに、カラフルなY-3ロゴが映える個性的なメッセンジャーバッグです。日常使いに適したスタイリッシュなアイテムです。



【機能性】

外側にはファスナーポケットがあり、内部にはメッシュポケットとファスナーポケットが配置されており、収納力と整理整頓がしやすい設計になっています。調整可能なショルダーストラップで、快適に持ち運べます。



- ブランド: Y-3

- 色: 黒

- デザイン: Y-3のロゴ（カラフル）

- ポケット: 外側ファスナーポケット

- 内部ポケット: メッシュポケットとファスナーポケット

- ストラップ: 調整可能なショルダーストラップ



ご覧いただきありがとうございます。



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ワイスリー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【希少】Y-3

メッセンジャーバッグ

黒

カラフルロゴ