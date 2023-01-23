『新品未使用 NIKE ACG MOUNTAIN FLY 2 LOW 28cm 白【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 10時 43分に出品され03月23日 10時 43分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在407件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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✅ 購入元：ナイキストア

⚠️ 新品 未使用 タグ付き 箱なし簡易包装

✅ 定価：22,330円

✅ 品番：DV7903-100

✅ カラー：サミットホワイト/オレンジ/ブラック

⭐️ サイズ：28cm ★限定1点‼️

※ コメントいただければ、

25cm 25.5cm 26cm 26.5cm 27cm 27.5cm

28cm 28.5cm 29cmもご用意可能



NIKE ACG Mountain Fly 2 Low

ナイキ マウンテンフライ 2 ロー



⭕他のシューズこちら→ #ないきまるしょっぷ



爽やかなホワイトカラーでまとめたアッパーに、発色に優れたオレンジを組み合わせたバイカラーが登場!

森、山、川、そして都市生活における、あらゆるフィールドで最適なギアを提供する目的でスタートした"ナイキ"のアウトドアカテゴリー、"ACG/ALL CONDITIONS GEAR"。1989年にスタートし、現在までに耐久性と機能性を備えた幾多のバリエーションが展開され、人気を博す

今回は2020年にトレイル向けに開発され、木や岩などが多い不安定な地形でも優れたグリップ力を誇る" マウンテン フライ "をベースにしたアップデート版が登場

岩や木の根が縦横無尽に走るトレイルにも対応できるよう、マウンテンバイクのタイヤをイメージした悪路仕様のトラクションパターンを採用

さらに、面積を広げたトゥキャップと耐久性の高いラバーのサイドウォールで補強

アッパーは通気性に優れたメッシュを組み込み、熱がこもるのを防ぎ、さらには濡れてもすぐに乾きやすく、アクティブな動き回っても快適性をキープ

マチ付きのシュータンと、移動中でもすばやく調節できるトグル付きのシューレースを装着

機能性とデザイン性を兼ね備えた"ACG"



ウルトラフライ ペガサストレイル テラカイガー ワイルドホース だけでなく、 supreme（シュプリーム）や ザ ノースフェイス 好きの方にもオススメ！



◼対象

メンズ



◼カテゴリ

トレイルランニングシューズ

運動靴

カジュアルシューズ

ナイキスニーカー



◼用途

トレイルランニング

トレーニング

アウトドア

キャンプ

トレッキング

ウォーキング

普段履き

ジョギング

ラン二ング



#ナイキ

#NIKE

#トレラン

#トレイル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 28cm ブランド: ナイキエィシージー

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 新品未使用

NIKE

ACG

MOUNTAIN

FLY

2

LOW

28cm

白