『NIKE PSG x Jordan パリサンジェルマン ジョーダン バックパック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 18時 58分に出品され03月29日 18時 58分に終了予定です。即決価格は8,813円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NIKE PSG x Jordan パリサンジェルマン ジョーダン バックパック



2,3回使用しました。状態はだいぶ綺麗かと思います。

断捨離で出品させていただきます。





自宅保管の為、ご理解いただける方のご購入

お願いいたします。



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#ジョーダン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ナイキ

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