『iPhone 13 mini 128GB【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 06時 24分に出品され03月23日 06時 24分に終了予定です。即決価格は25,499円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Apple (SIM Free)

機種名: iPhone 13 mini

カラー: ミッドナイト

容量: 128GB

付属品: 純正Lightning cable(未使用),NIMASOガラスフィルム(新品)

フィルムが一枚余ってしまった為お譲りいたします。また、SIM取り付けピンもついております。



シリアル番号 LJNFCJFJHL

機種名···iPhone 13 mini

カラー···ミッドナイト

容量···128GB

バッテリー最大容量84%



iPhoneを買い替える為お譲りいたします。

中古品であることをご了承の上ご購入ください。

わずかな傷があります、ご確認ください。

初期化済みです。



IMEI (製造番号)···351374057317764



シリーズ···iPhone



機種名···iPhone 13 mini



カラー···ミッドナイト



容量···128GB 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし