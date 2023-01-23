『iPhone13 pro 256GB アルパイングリーン美品【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月14日 07時 55分に出品され05月14日 07時 55分に終了予定です。即決価格は31,240円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 iPhone 13 Pro 256GB シムフリー アルパイングリーン



【商品の状態】

購入直後からガラスフィルムとケースを装着しておりました。

バッテリーの最大容量は81%

修理履歴なし

あくまで素人管理の物となります。

神経質な方のご購入はお断りしております。





【付属品】

iPhone 13 Pro 本体

箱あり



シリーズ···iPhone

機種名···iPhone 13 Pro

カラー··.アルパイングリーン

容量···256GB

シリーズ···iPhone



購入したキャリア...アップル

購入したキャリア...SIMフリー

バッテリー最大容量...81%



シリアル番号 R27K7P0C5W



カラー···アルパイングリーン



付属品···箱



付属品···箱,説明書



バッテリー最大容量···80～84％



IMEI (製造番号)···356885196824258 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし