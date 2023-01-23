『GUCCI トートバッグ GG柄 キャンバス レザー ブラウン 肩掛け【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月06日 04時 52分に出品され04月06日 04時 52分に終了予定です。即決価格は9,165円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

GUCCI トートバッグ ハンドバッグ GG柄 キャンバス レザー ウッド 木製 レザー



○サイズ

タテ 約 22cm

ヨコ 約 44cm

マチ 約 13cm

ハンドル高さ/ショルダー長さ 約25cm



多少の誤差はご容赦ください。



○状態

多少の色落ちやスレ、汚れやシミや使用感はございますが、全体的な状態は良好で今後も長くお使い頂けます。※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でのご確認をお願い致します。 分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい。



付属品: なし



購入元 ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店（AACD） 質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済の正規品です。ご安心してお買い求め下さいませ。



ご不明点や不安点ございましたら、購入前にお気軽にお尋ねくださいませ。



カラー···ブラウン,ベージュ



グッチ/柄/詳細···キャンバス



グッチ/柄/詳細···GG柄



グッチ/柄/詳細···レザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GUCCI

トートバッグ GG柄 キャンバス レザー ブラウン 肩掛け