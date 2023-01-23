『クレストブリッジチェックPVCミニショルダー【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 01時 39分に出品され03月14日 01時 39分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2年前くらいの春夏の商品と記憶しています。

デパートの正規店で購入しましたが、荷物の多い私には出番がなく自宅保管していました。

ほとんど使用していません。



サイズ

横22 高さ16マチ12〜13センチ



お値下げ、コメントしていただければ検討します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ブルーレーベルクレストブリッジ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ クレストブリッジチェックPVCミニショルダー