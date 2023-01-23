『雰囲気抜群 80s オリジナル Levis 501 Red Line 赤耳【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 19時 09分に出品され03月16日 19時 09分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在336件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【 80年代 オリジナル ビンテージ 501 Made in USA 赤耳モデル 】



66後期 直後のオリジナル赤耳モデルになります。

オリジナルで赤耳が採用されていた最後のモデルです。



復刻などでは味わえない、雰囲気抜群の最高の一本になります。





▪︎ディティール▪︎

・1985年製造

・Made in USA アメリカ製 USA製

・ボタン裏555 バレンシア工場

・赤耳 レッドライン

・Shrinks about 10%

・紙パッチ CARE INSTRUCTIONS INSIDE GARMENT 表記入り。

・ボタンフライ





▪︎ SIZE ▪︎



【 W28 】



平置きウエスト：35cm

股上：26.5cm

股下：71cm

裾幅：19cm

股下付け根部分渡り幅：28cm

ヒップ上から15cm部分：44.5cm







ヴィンテージ リーバイス は年々価格が高騰している貴重なお品になります。

素材、シルエットなどが現行物とは違い、ビンテージ 独特の風合いが出ます。





anatonica や auralee , ENGINEERED GARMENTS needles とも相性の良いアイテムです。





フォロー割、まとめ購入割、リピート割等ございます。

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LEVIS VINTAGE CLOTHING BIG E

60s 70s 80s 90s

lvc 66前期 66後期 ハチマル 赤耳 セルビッチ ハチノス ベルベルジン アナトミカ

201xx 501 501XX 502 502xx 503B 505

70505 506XX 507XX 550 517 646 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ 雰囲気抜群

80s

オリジナル

Levis

501

Red

Line

赤耳