『美品 フォグリア 本革 ダレスバッグ リュック ショルダー 2way グリーン【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 20時 33分に出品され04月04日 20時 33分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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出品商品は、古物商取得者が

大手リサイクル店・古物市場で

購入しており、全て真贋鑑定済み

ですので、御安心下さい!(^^)!





【商品状態】 Bランク



S:新品未使用品

A:ダメージや特筆する汚れ等なし(中古品)

B:多少の汚れやダメージあり

（使用には問題ないレベル）

C:汚れ等あり

D:難ありの訳あり商品



【ダメージ内容】

角擦れ：△

シミ：×

傷：×

リペア跡：×

その他：特になし



※〇：あり ×：なし



【サイズ】

縦：25

横：28

マチ：14

※単位はcmです。



状態等は購入前に必ず納得頂いた上で

ご購入をお願いしますm(__)m



商品はリユースショップ又は卸売市場

にて購入の正規品です！



※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますのでご安心下さい。



※基本的に中古品の為、細かな状態を気にされる方はご購入をお控え下さい



他サイトにも出品しておりますので突然削除の可能性ありますのでご検討の方はお早めに！



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お願い致します（^人^）！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フォグリア

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