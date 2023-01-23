『美品 フォグリア 本革 ダレスバッグ リュック ショルダー 2way グリーン【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 20時 33分に出品され04月04日 20時 33分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|フォグリア
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落札価格7254円
622 入札履歴
終了
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