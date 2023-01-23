『J05107 新品 ESTNATION パイルジャケット M エストネーション【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 11時 39分に出品され03月13日 11時 39分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 ESTNATION パイルジャケット 【サイズ：M】 ネイビー Triporous FIBER エストネーション メンズ 5G2/J05107/JCTB26/



色：ネイビー(ブラック混)



サイズ

表記：M

着丈(襟の付け根から)：73cm

身幅(脇下の位置で)：53cm

肩幅：46cm

袖丈(肩の縫目から)：63cm



素材

表地：レーヨン71％ ポリエステル29％

裏地：再生繊維70% 綿30%



生産国：中国



コメント：定価49500円、パイル生地の1着です。



状態説明：新品タグ付きです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: エストネーション

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ J05107

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