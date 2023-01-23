『ボンバージャケットブラック S〜XXL【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 13時 22分に出品され03月27日 13時 22分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品説明】



ボンバージャケット 秋冬

質感めちゃくちゃ良いです

定価21000円



【状態】 新品未使用



【サイズ】

XS〜XL

画像にてご確認できます！



【備考】

全ての取引を完了するまで1週間ほどかかります



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デニムカラー···ブラック

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アンカバ ficce イッセイ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ボンバージャケットブラック S〜XXL