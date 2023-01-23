『⭐️極美品⭐️ 甲州印伝 印傳屋 2WAYワンショルダーバッグ フォルキーFolky【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 07時 47分に出品され04月04日 07時 47分に終了予定です。即決価格は11,180円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✅即購入OK。早い者勝ちです。



✅気になることはコメントからどうぞ。





【状態】

こちらの商品は【A+】ランクです。



【状態に関する特記事項】

数回の使用に伴いわずかな小傷はございますが目立つものはなくまだまだご使用いただけます！



【状態ランク一覧】

Sランク試し履き着用、もしくは使用された形跡のない大変状態の良い商品

A+ランク数回使用の形跡が見られるが、かなり状態の良い商品

Aランク少々の使用感が見られるが、状態の良い商品

B＋ランク目立たない汚れや小傷などが見られる商品

Bランク使用による傷や汚れが見られる商品



美品・良品の判断などはあくまで当方の主観によるものです。 入札される際は画像でご確認いただき状態に納得したうえでお願い致します。



出品しているお品は全て厳しくチェックしておりますが、あくまでも一度人手に渡った中古品です。 気になる点等は落札前にお問合せをお願いします。



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ブランド名:印伝 印傳屋

甲州印伝 インデンヤ



タイプ:フォルキィ フォルキー

2way ショルダーバッグ



シーン:通勤 通学 ビジネス カジュアル



カラー:ブラウン キャメル



素材:鹿革 レザー



付属品:なし



サイズ】

マチ9cm

横30cm

高さ26cm



その他】



保管場所にペットはいません。非喫煙者です。



その他気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。



もちろん、コメントなく即購入でもOKです。





#ちゃんの古着屋



NO.444▫️

241003-06941 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: インデンヤ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ⭐️極美品⭐️

甲州印伝 印傳屋 2WAYワンショルダーバッグ フォルキーFolky