『美品 ZEROSHOCK TABLET LT-WMT10LD Win10 LTE【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 02時 27分に出品され03月26日 02時 27分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 中古品

動作確認済



美品の部類



Logitec ZEROSHOCK TABLET

(LT-WMT10LD/OPTG)

LTEモデル SIM搭載可能（シムフリー）

(SIMはMicroSIMになります。)



Intel Celeron CPU N2930 1.83GHz

RAM 4GB

SSD 64GB

TFT Panel 10.1 inch 1280x800

Web-Camera

Wifi Bluetooth

OS Windows10 Enterprise 2016 LTSB

インストール済

ロジテック株式会社

モデル： LTWL_10Eae9HTP7L1 Ver.2.10

付属品 純正ACアダプタのみ

その他付属品は有りません。

発送はゆうパック又は佐川急便を予定しております。

保証は商品到着後30日間 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>Windowsタブレット本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロジテック