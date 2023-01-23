『CAPRICIEUX LEMAGE ビスチェSETラメワンピース【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 14時 16分に出品され03月13日 14時 16分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在954件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CAPRICIEUX LEMAGE カプリシュレマージュ



ビスチェSETラメワンピース



カラー：ベージュ



サイズ：TMサイズ



定価：16940円



ペチワンピース付き





2.3回着用しました。ワンピースの右側ひっかけてしまった様で糸が少し出ています。

それ以外は目立った汚れ等はないですが、中古品をご理いただける方にお譲りしたいです。





アイテム



商品ポイント

・ワンピースはムダのないIラインシルエット

・シンプルに1枚で着たり、ジャケット合わせやパンツをレイヤードしたりと、様々な着方を楽しめる

・ビスチェはカジュアルなナイロン素材

・お手持ちのTシャツなどに合わせて着回せる

・オールゴムで締め付け感なく楽な着心地

・ペチコート付で透けずに安心して着られる









※着丈に関しまして

ニットの素材で着用時と平置きで寸法が異なるため、着用時の想定着丈を記載させて頂いております。

伸縮性があるため、体型により記載サイズと多少異なる場合がございます。予めご了承くだいさい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: カプリシューレマージュ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ CAPRICIEUX

LEMAGE



ビスチェSETラメワンピース