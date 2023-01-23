『GRAFFITIONMIND フーディー Ｌサイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 20時 39分に出品され04月09日 20時 39分に終了予定です。即決価格は12,133円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GRAFFITIONMIND

ベージュ

Ｌサイズ

着丈 76

袖丈 58

肩幅 70

胸幅 71



Mサイズも出品しております



BTS

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＊すり替え防止の為、返品交換はしておりません。



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ GRAFFITIONMIND

フーディー Ｌサイズ