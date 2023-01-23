ナガサワ文具センターオリジナルキャップレス<EF>【2025年度カレンダ】

『ナガサワ文具センターオリジナルキャップレス 【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 11時 07分に出品され03月08日 11時 07分に終了予定です。即決価格は18,400円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ナガサワ文具センター2021年の限定キャップレスKobe Gradationです。

ニブ EF シルバートリムです。

そこそこ使用いたしました。

大きな傷などは見当たりませんが中古品であることご理解ください。



素人洗浄しております

ノークレーム・ノーリターン

箱に一部傷がございます

発送は平日のみ

簡易梱包 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>文房具・事務用品>>>筆記具 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パイロット