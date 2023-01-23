『Crockett & Jones MORETON ダークブラウン 292【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 07時 52分に出品され03月13日 07時 52分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 モールトン

流行に左右されない普遍的なデザインが魅力の『モールトン』。モールトンに採用されたラスト「292」により、幅広の特徴を持つ日本人の足にフィットしやすい1足に仕上げています。グリップ製の高いリッジウェイソールの採用により非常に履き心地がよく、オールウェザーに対応した使用も見逃せない魅力です。特にオーバーナイトの出張の際に遺憾なくその実力を発揮し ます。「1足は持っておきたい」と思わせる逸品です。



MORETON(モールトン)

素材:CALF(カーフ)

ソール:リッジウェイソール

ラスト:292

フィッティング:E

Made in England



【商品の状態】

使用状況 : 使用に伴う細かい傷、汚れソールの減り等ございます。定期的にブラッシングやクリーム等でのメンテナンスはしておりました。

画像8 ・9シミあり

画像10ヒビあり



シューバッグ ほつれあり



シューバッグ、箱はお付けします。

シューツリー、なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 24.5cm ブランド: クロケットアンドジョーンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Crockett

&

Jones

MORETON

ダークブラウン

292