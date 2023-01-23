『dumiler&breiden 82-15 fat lava ファットラバ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 06時 24分に出品され03月23日 06時 24分に終了予定です。即決価格は10,790円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 fat lavaの代表的なメーカー

dumiler&breidenの82-15型



濃いネイビーと水飛沫をあらわすような立体的な釉薬が美しい一品。

同型の色違いも出品していますので、揃いでぜひ。



高さ13cm

幅10cm

奥行き10cm



傷や割れ、ヒビもなくコンディションもいいです。

プチプチで梱包、緩衝材を同梱しての配送をいたしますので、ご安心ください。



他にもコレクションを出品しております。



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