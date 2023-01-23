『GIVENCHY♡スタジャン♡12+【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 16時 21分に出品され04月28日 16時 21分に終了予定です。即決価格は25,155円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ベビー・キッズ>>>キッズ服(100cm~)>>>ジャケット・ブルゾン
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|160cm
|ブランド:
|ジバンシー
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落札価格25155円
899 入札履歴
終了
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