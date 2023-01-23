『ミニ四駆 アルミペアリングローラー タミヤ 正規品 ホーリークロム セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 07時 38分に出品され03月28日 07時 38分に終了予定です。即決価格は10,550円に設定されています。現在648件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ‼️新しい色 カンメタ

ミニ四駆 アルミペアリングローラー タミヤ 正規品 ホーリークロム セット



オールアルミ仕様



カンメタと黄色の組み合わせで神聖感抜群のマシンを組む事を実現にします。



19mm オールアルミx2

5000円*2

12-132段 x1

6300円

13mmオールアルミ

4800円



5000＋5000+6300+4800=21100





‼️2024年CNC機械を一新してより精度高い品を提供しております。値段は上がらない。



オリジナルデザイン、精度マックスバージョン





いいデザインに集中した上で強度を最大限維持しています。

陽極電気めっきで色を固める

加工後精密仕上げ済み



タミヤ正規品となり、ワークショップで個人デザイン品となります。超精密CNC機で加工した物です。







大量ユニークデザインミニ四駆部品出品中、ぜひご覧ください

#Alexレアデザイン 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>自動車 商品の状態: 新品、未使用