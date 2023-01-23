『【新品】ネストローブ リネンコート evam eva 中川政七商店 リゼッタ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 16時 18分に出品され03月09日 16時 18分に終了予定です。即決価格は9,048円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 nest Robe リネンコート

定価26400円

新品未使用タグ付き









比翼仕立てのリネン100%のコート









【サイズ】

着丈約105cm 身幅約57cm裄丈約72cm







【素材】麻100%













新品未使用タグ付き

あくまでused品、自宅保管、素人検品ですので、ご理解ご検討ください

神経質な方はご遠慮ください









小さく折り畳んでの発送になりますので、保管ジワ折りジワがつく事ご容赦ください













evam eva

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