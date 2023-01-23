『434【即モデル】シュプリーム 刺繍ビッグロゴ 入手困難 レア パーカー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 17時 28分に出品され03月03日 17時 28分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在191件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●商品説明

シュプリーム / SUPREME

刺繍ビッグロゴ

パーカー



●サイズ

M



●実寸サイズ(平置き)cm

着丈→65cm

肩幅→50cm

身幅→60cm

袖丈→63cm



多少の誤差はご了承下さい。



●カラー

ブラック / 黒 ホワイト / 白



●素材

綿100%



●状態

目立った汚れや痛みはありません♪



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管理番号

00434 （2） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 434【即完売モデル】シュプリーム 刺繍ビッグロゴ 入手困難 レア パーカー