『【ジャンク品】Dyson ダイソン スーパーソニック ヘアードライヤー ピンク【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 15時 41分に出品され03月30日 15時 41分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コードの接触不良なのか電源が入らなくなってしまいました。



ジャンク品としての出品となりますので、修理できる方や部品取りされる方のみご検討ください。



１枚目写真に写っているものが全てとなります。

バッテリーの保護フィルムは剥がさず使用しておりました。

細かな傷はございますが目立った外傷はありません。



※専用の箱はありませんが、付属品のマグネット式アタッチメント付きとなります。

付属品は写真をご確認ください。

(付属品は1度も使用しておらず保管しておりました。)



※クレーム、返品、取引後のキャンセルお断り

（ジャンク品であることをご理解いただける方のみ、ご購入お願いいたします。） 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 全体的に状態が悪い ブランド: ダイソン