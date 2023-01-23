『PORTER 吉田カバン黒 リュック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 01時 39分に出品され03月17日 01時 39分に終了予定です。即決価格は11,635円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

シンプルで洗練されたデザインの黒いリュックです。どんなスタイルにも合わせやすく、日常使いに最適です。



【機能性】

ナイロン素材を使用しており、耐久性が高く、軽量です。パッド入りのストラップは快適な持ち運びを実現します。



【ブランドの特徴】

PORTERのロゴが施されており、ブランドの信頼性を示しています。シンプルながらもスタイリッシュな印象を与えます。



- 色: 黒

- 素材: ナイロン

- ブランド: PORTER

- ロゴ: PORTERロゴ



前部分にややきずやよごれあり。

写真③でご確認下さい。

全体的に綺麗に状態です。

中古品にご理解ある方のみの購入で

お願いいたします。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PORTER

吉田カバン黒

リュック