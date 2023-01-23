『Lee ネイビー オーバーオール デニム【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 15時 49分に出品され03月28日 15時 49分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在273件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

Leeは、デニム製品で知られる信頼のブランドです。高品質な素材と仕立てで、長持ちするアイテムを提供します。



【デザインと機能性】

ネイビーのデニム生地は、カジュアルでありながらもスタイリッシュ。多機能ポケットがあり、実用性も兼ね備えています。



【着こなしの幅】

オーバーオールは、様々なスタイルに合わせやすく、季節を問わず着用可能です。カジュアルな日常着として最適です。



- ブランド: Lee

- 色: ネイビー

- スタイル: オーバーオール

- 素材: デニム

- ボタン: Leeロゴ入りボタン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: リー

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メンズ

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